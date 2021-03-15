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В аэропортах Пекина отменены более 420 рейсов из-за песчаной бури

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Аэропортам Пекина из-за песчаной бури пришлось отменить 428 рейсов, пишет в понедельник, 15 марта, портал News164.

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По его данным, в столичном аэропорту сегодня должен был состояться 1141 рейс, 247 из которых уже были отменены. При этом в международном аэропорту Дасин отменен 181 рейс из запланированных 846.

Буря также привела к проблемам в транспортном сообщении внутри города. На дорогах Пекина образовались пробки, видимость в городе не превышает 1000 м.

Как утверждают специалисты центра экологического тестирования Пекина, концентрация мелких твердых частиц PM 10 в центральных районах города достигает почти 10 000 микрограмм на кубический метр при допустимой норме 50 микрограмм/кубометр.

В этой связи власти китайской столицы объявили желтый уровень опасности в черте города. Гражданам не рекомендуют проводить мероприятия на открытом воздухе, а также покидать помещения без крайней необходимости, отмечает UDN.

Метеорологи полагают, что буря также дойдет и до других северных районов Китая, в частности до автономного района Внутренняя Монголия, Тяньцзини, провинции Хэйлунцзян, Шэньси, Шаньси и Хэбэй.

Накануне стало известно, что сильная песчаная буря была зафиксирована в странах Персидского залива, в частности в Катаре и Саудовской Аравии. В результате видимость снизилась до нескольких метров. Пыль и песок покрыли здания и автомобили, проникли в дома сквозь стыки в окнах.

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