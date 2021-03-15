В Госдуме предложили ввести единый оклад для молодых учителей

Депутат Госдумы Елена Строкова предложила ввести единый федеральный оклад молодым педагогам в возрасте до 35 лет в размере полутора-двух МРОТ в среднем в целом по России. Соответствующее письмо отправлено на имя зампреда правительства Дмитрия Григоренко, сообщает в понедельник, 15 марта, RT.

По мнению парламентария, необходимо закрепить в федеральном законодательстве правовой статус, ввести понятие «молодой педагог», изменить систему оплаты труда педагогических работников до 35 лет включительно, зафиксировав единый для всей страны стартовый оклад.

Строкова указала, на необходимость такого изменения в связи с тем, что по регионам зарплаты учителей отличаются в разы.

По ее словам, инициатива поможет повысить престиж профессии учителя, а также позволит молодым специалистам оставаться работать в своем регионе.

«Предлагаю поддержать молодых педагогов, используя возможности Федерального закона от 09.11.2020 №362-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», в частности, полномочий правительства утверждать требования к системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, в том числе в части установления (дифференциации) окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, перечней выплат компенсационного характера, стимулирующих выплат», — говорится в тексте обращения.

Ранее, 27 ноября, Строкова выступила с предложением создать в России новую льготную программу «Семейный индекс», основанную на показателях деятельности каждой семьи как отдельной ячейки общества. Предполагается, что программа будет выстроена по уровневой системе, где при достижении семьей нового уровня число приобретаемых льгот будет увеличиваться.

Коэффициент планируется повышать за счет достижения таких уровней, как рождение трех детей, победа ребенка в различных соревнованиях и конкурсах, окончание учебного заведения с отличием, а также получение допобразования.