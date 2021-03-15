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В Приморье вандалы разрисовали стелу героев Великой Отечественной войны
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В Приморье вандалы разрисовали стелу героев Великой Отечественной войны

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Неизвестные разрисовали портреты героев Великой Отечественной войны на стеле в городе Артеме Приморского края. Об этом городская администрация сообщила в понедельник, 15 марта, в Instagram.

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На фото, опубликованных мэрией, видно, что таблички со сведениями о полных кавалерах орденов Славы были разрисованы черным маркером.

«После поступления информации о порче памятника, специалисты МКУ «Управление благоустройства Артема» смогли оперативно привести в порядок портреты ветеранов», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что правоохранительные органы уже проводят проверку по факту случившегося.

Власти города призвали всех, кому что-либо известно об участниках этого инцидента, сообщить в дежурную часть полиции.

3 февраля сообщалось, что во Владивостоке неизвестные исписали памятник Борцам за власть Советов. Надпись была выведена черным скотчем.

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