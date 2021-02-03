Вандалы исписали памятник в центре Владивостока

В центре Владивостока неизвестные исписали памятник Борцам за власть Советов. Надпись появилась на монументе утром 3 февраля. Она выведена черным скотчем.

Сейчас надпись с постамента убирают рабочие МУП «Содержание городских территорий».

Как уточняет Vostokmedia, за совершение акта вандализма полагается штраф в размере до 40 тыс. рублей или арест на три месяца. Если к этому причастна группа лиц, наказание будет еще строже — до трех лет ограничения свободы или исправительные работы на тот же срок.

Ранее неизвестные повредили аэроборт Владивостокской поисково-спасательной службы во время несанкционированного митинга 31 января. К лодке подбежал мужчина и вырвал кабель датчика зажигания.