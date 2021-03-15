Теннисист Даниил Медведев стал второй ракеткой мира

Россиянин Даниил Медведев поднялся на вторую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована 15 марта на сайте ATP.

За неделю до этого Медведев занимал третье место. Впервые с июля 2005 года в топ-2 рейтинга попал кто-то кроме серба Новака Джоковича, который сохранил за собой первую строчку, испанца Рафаэля Надаля (третье место), швейцарца Роджера Федерера (шестое место) и британца Энди Маррея.

Другой россиянин Андрей Рублев сохранил за собой восьмое место в рейтинге, Карен Хачанов поднялся на 21-ю строчку, Аслан Карацев занимает 42-е место.

Ранее, 8 марта, Джокович побил рекорд Федерера по продолжительности нахождения на первой строчке рейтинга ATP.