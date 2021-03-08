Джокович побил рекорд длительности нахождения на вершине рейтинга ATP

Сербский теннисист Новак Джокович начал 311-ю неделю на первой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), тем самым побив рекорд швейцарца Роджера Федерера (310). Обновленная версия рейтинга опубликована 8 марта на сайте организации.

Сам Федерер опустился с пятого места на шестое, его обогнал грек Стефанос Циципас. Россиянин Даниил Медведев сохранил третье место. Другой теннисист из России — Андрей Рублев — сохранил восьмую строчку, Карен Хачанов — 21-ю, Аслан Карацев опустился на 45-е место.

В следующей версии рейтинга, которая будет опубликована 15 марта, Медведев обойдет испанца Рафаэля Надаля и поднимется на второе место.

Медведев 21 февраля уступил в финале Australian Open Джоковичу со счетом 5:7, 2:6, 2:6.

Большую часть матча Даниил играл против первой ракетки мира почти на равных, но в нюансах более опытный серб был точнее и стабильнее, отметили эксперты.