Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
У православных христиан начался Великий пост
Армия
Экипажи дальней авиации ВКС отработали дозаправку в воздухе
Мир
Сирия надеется на возвращение в ЛАГ до конца этого года
Наука
«Вектор» намерен зарегистрировать новую вакцину от оспы в 2021 году
Мир
В Сирии сообщили о ракетном ударе по цистернам с нефтью
Общество
Врач рассказала о правилах эффективного сна
Армия
Минобороны РФ заявило о продолжении контактов с западными партнерами
Мир
Президентский совет ПНС Ливии передаст власть новому совету 16 марта
Спорт
Российские саблисты победили в командных соревнованиях в Будапеште

В США заявили о превышении численности военного контингента в Афганистане

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Около 3,5 тыс. американских военных сейчас находятся в Афганистане, что на 1 тыс. человек больше, чем говорится в официальных данных. Об этом 14 марта сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в США, Европе и Афганистане.

Всюду клин: США зашли в тупик в вопросе вывода войск из Афганистана
Перспективы межафганского урегулирования яснее не становятся

По данным издания, расхождение в цифрах объясняется тем, что часть военных находится в стране неофициально. Отмечается, что преуменьшение реальной численности войск США за рубежом является нормальной практикой для Вашингтона, а информация о военном присутствии Соединенных Штатов во многих странах является засекреченной. При этом представитель Пентагона заявил газете, что в Афганистане находится только 2,5 тыс. военнослужащих.

В феврале 2020 года в Катаре США и представители запрещенного в России движения «Талибан» подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.

Согласно тексту соглашения, США должны сократить численность войск в Афганистане с 12 тыс. до 8,6 тыс. человек в течение 135 дней, а после этого продолжат вывод всех американских сил и сил НАТО в течение 14 месяцев.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021