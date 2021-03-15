В США заявили о превышении численности военного контингента в Афганистане

Около 3,5 тыс. американских военных сейчас находятся в Афганистане, что на 1 тыс. человек больше, чем говорится в официальных данных. Об этом 14 марта сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в США, Европе и Афганистане.

По данным издания, расхождение в цифрах объясняется тем, что часть военных находится в стране неофициально. Отмечается, что преуменьшение реальной численности войск США за рубежом является нормальной практикой для Вашингтона, а информация о военном присутствии Соединенных Штатов во многих странах является засекреченной. При этом представитель Пентагона заявил газете, что в Афганистане находится только 2,5 тыс. военнослужащих.

В феврале 2020 года в Катаре США и представители запрещенного в России движения «Талибан» подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.

Согласно тексту соглашения, США должны сократить численность войск в Афганистане с 12 тыс. до 8,6 тыс. человек в течение 135 дней, а после этого продолжат вывод всех американских сил и сил НАТО в течение 14 месяцев.