Миротворцы РФ в Карабахе обеспечили доставку 130 т гуманитарного груза

Седьмая российская колонна Центра гуманитарного реагирования миротворческого контингента РФ доставила более 130 т груза в Кельбаджарский район по территориям, перешедшим под контроль Азербайджана после урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе в ноябре 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в понедельник, 15 марта.

Колонна состояла из 20 военных автомобилей КамАЗ и машин сопровождения. В гуманитарном грузе, предназначенном для восстановления систем энергообеспечения и водоснабжения социальных объектов и жилых домов в район прибыли электрооборудование, железобетонные конструкции и строительные материалы.

Боевые действия в Нагорном Карабахе завершились 10 ноября 2020 года после подписания трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

11 января после переговоров лидеров Азербайджана, Армении и России Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина российский президент заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран.

Первая встреча рабочей группы состоялась в конце февраля. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук по итогам заседания отметил, что вице-премьеры трех стран рассмотрели отчеты экспертных подгрупп по железнодорожным, автомобильным и комбинированным перевозкам, а также по вопросам обеспечения перевозок, включая безопасность, пограничный, таможенный, санитарный, ветеринарный, фитосанитарный и другие виды контроля.