Полиция Гааги задержала около 20 протестующих против антиковидных мер

Полиция задержала около 20 участников антиправительственной демонстрации, которая прошла в воскресенье, 14 марта, в центре Гааги. Об этом сообщила полиция города в своем Twitter.

По заявлению правоохранителей, демонстрация закончилась «задержанием примерно 20 человек». Отмечается, что в некоторых случаях полицейские «были вынуждены» применять силу.

Ранее по сообщению Нидерландской вещательной корпорации (NOS) полиция применила водометы для разгона демонстрации против ограничительных мер правительства по борьбе с COVID-19. На акцию вышли намного больше 200 человек — допустимого числа участников. Кроме того, они не соблюдали дистанцию.

Правоохранители несколько раз требовали от протестующих разойтись, но те не соглашались. Некоторые участники акции нападали на полицейских, бросали в них фейерверки и другие предметы. В результате были развернуты специальные подразделения полиции и полицейских кинологов. При разгоне демонстрации двое протестующих пострадали, одну женщину случайно сбила полицейская машина.

Акция протеста проходила и в Амстердаме на Музейной площади, в протестах приняли участие около 150 человек. В результате задержаны три человека, полиция выписала 20 штрафов за несоблюдение ковидных ограничений.

24 января полиция Нидерландов применила водометы и слезоточивый газ для разгона демонстраций против введенных правительством мер по борьбе с распространением коронавируса в Амстердаме и Эйндховене.

В ходе демонстраций были задержаны десятки человек. Демонстранты устроили погромы магазинов в Эйндховене, а в Амстердаме подожгли урны и мусорные баки.

По данным портала Worldometer на 14 марта, в Нидерландах зафиксировано 1 157 192 случая COVID-19. Скончались свыше 16 тыс. человек.