Полиция применила водометы для разгона демонстраций в Амстердаме и Эйндховене

Полиция Нидерландов применила водометы для разгона демонстраций в Амстердаме и Эйндховене, которые проходят против введенных правительством мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает 24 января Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Отмечается, что в Эйндховене правоохранительные органы также использовали слезоточивый газ после того, как у водомета было пробито колесо. В ходе демонстраций были задержаны десятки человек.

Демонстранты устроили погромы магазинов в Эйндховене, а в Амстердаме подожгли урны и мусорные баки.

По сведением издания ED, протестующие также пустили в ход камни, мячи для гольфа, фейерверки и ножи.

Недовольства связаны с введенными правительством мерами по борьбе с распространением коронавируса. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 12 января сообщил о продлении режима всеобщей изоляции в стране до 9 февраля.

Почти полный локдаун в Нидерландах был введен 15 декабря. В стране не работают магазины, за исключением продовольственных.

Также запрет на деятельность коснулся ресторанов, кафе, музеев, театров, парков аттракционов, зоопарков, казино, саун, бассейнов, спортзалов и салонов красоты. Помимо этого все учебные заведения были переведены на дистанционный режим работы.

По данным портала Worldometer на 24 января, в Нидерландах зафиксировано более 948 тыс. случаев COVID-19. Скончались свыше 13,5 тыс. человек.