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Число жертв из-за отключения кислорода в иорданской больнице выросло до девяти

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Число пациентов, умерших в больнице иорданского города Эс-Салт из-за отключения кислорода в отделении интенсивной терапии, выросло до девяти. Об этом 14 марта сообщил телеканал «Аль-Маядин».

Последний вдох: почему погибли пациенты с COVID в подмосковной больнице
16 тяжелых больных на 12 минут остались без кислорода, двое из них скончались

Инцидент произошел 13 марта. О смерти шести человек стало известно в тот же день, еще трое скончались в воскресенье. Все они были госпитализированы с коронавирусом.

По словам министра информации Сахра Дудина, власти продолжают расследование инцидента. Главный врач больницы, где произошло отключение, Абдель Раззак аль-Хашман и четверо сотрудников медперсонала взяты под стражу.

Король Абдалла II утвердил отставку министра здравоохранения Назира Обейдата, а группа из 20 депутатов парламента внесла предложение рассмотреть вопрос о вотуме доверия правительству во главе с Бишером аль-Хасауной. Сам премьер назвал произошедшее «страшной ошибкой, которая не может быть ничем оправдана».

Ранее, 10 февраля, сообщалось о трех погибших пациентах в больнице Подмосковья. По данным телеканала РЕН ТВ, произошло залипание клапана газификатора, в результате чего подача кислорода прекратилась.

В Росздравнадзоре пообещали провести проверку по факту произошедшего.

По словам руководителя структурного подразделения «Никольское» ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница» Владимира Гордеева, в реанимации больницы скончались два пациента, их смерть не была связана с перебоями в подаче кислорода на ИВЛ. Он рассказал, что в реанимационном отделении больницы на ИВЛ находилось 16 человек в тяжелом состоянии. Жизнеспособность пяти из них поддерживалась с помощью неинвазивной искусственной вентиляции легких. По неизвестным причинам произошел сбой в подаче кислорода на 12 минут.

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