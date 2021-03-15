Ученые заявили о наличии антител к коронавирусу у 50% жителей мегаполисов

Завершен очередной этап исследования, которое дает представление об общепопуляционном иммунитете к COVID-19 в крупных городах России. Он показал, что больше чем у половины жителей мегаполисов есть антитела к новому коронавирусу. К такому выводу пришла группа специалистов из Европейского университета в Санкт-Петербурге, клиники «Скандинавия», лаборатории «Генетико», НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава РФ и компании «Полиметалл».

Специалисты изучали Санкт-Петербург, но ученые утверждают, что и в других крупных городах страны пропорции имеющих и не имеющих антитела к SARS-CoV-2 аналогичны. Сопоставив статистические данные распространения инфекции в мегаполисах страны и особенности внутренней мобильности населения разных городов, ученые сделали вывод, что Северную столицу можно считать модельным городом с точки зрения наличия у жителей антител.

«В ходе исследования в период с 21 февраля по 5 марта по выборке, репрезентативной населению города, у 53,4% участников тест на антитела к новому коронавирусу дал положительный результат (разброс значений находится в диапазоне от 47,5% до 59,4%). В ходе предыдущего исследования в ноябре 2020 года этот показатель составлял 24%», — сообщил «Известиям» руководитель исследования, директор Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета в Санкт-Петербурге, научный сотрудник НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России Антон Барчук.

Он отметил, что более чем двукратное увеличение обладателей антител произошло в течение зимних месяцев.

Более 50% носителей антител достаточно для того, чтобы стабилизировать ситуацию и вести ее к неуклонному уменьшению заболеваемости, уточнила соавтор исследования, заместитель директора НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко. Однако защитным барьером от дальнейшего распространения инфекционных заболеваний специалисты считают показатель в 70–80% носителей антител.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Проводы ковида: 50% жителей крупных городов имеют антитела к коронавирусу