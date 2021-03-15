Сирия надеется на возвращение в ЛАГ до конца этого года

Дамаск рассчитывает на восстановление членства в Лиге арабских государств (ЛАГ) до конца 2021 года. Об этом «Известиям» заявили в парламенте Сирии. Там отметили, что главное условие возвращения САР в «арабскую семью» — признание странами ЛАГ сирийского суверенитета над всей территорией страны.

«Главное — не символическое возвращение. Главное, чтобы мы вернулись к единой арабской политике, чтобы страны признали за Сирией ее суверенитет и право на охрану своих границ. Как только это осознание произойдет, мы вернемся в ЛАГ. Надеюсь, это произойдет в ближайшее время, до конца года», — заявил «Известиям» глава международного комитета сирийского парламента Бутрус аль-Маржан.

В самой ЛАГ не смогли предоставить оперативный комментарий «Известиям».

Сирию исключили из лиги в ноябре 2011 года до тех пор, пока правительство Башара Асада «полностью не выполнит свои обязательства и не обеспечит защиту сирийского гражданского населения». Тогда же было закрыто большинство арабских посольств в Дамаске.

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