Евросоюз объявил режим Асада главным виновником конфликта в Сирии

Евросоюз продолжит санкционный режим против Сирии, если продолжатся репрессии в отношении оппозиции и не будет прогресса в урегулировании конфликта, заявил в воскресенье, 14 марта, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, за 10 лет «бесчисленные злоупотребления и нарушения прав человека и серьезные нарушения международного гуманитарного права совершены всеми сторонами, но особенно сирийским режимом». Кроме того, как отметил Боррель, конфликт повлек за собой серьезные последствия в регионе и за его пределами и служил подпиткой для террористических организаций.

Глава дипломатии ЕС утверждает, что Евросоюз по-прежнему хочет единства, суверенитета и территориальной целостности сирийского государства и готов поддержать свободные выборы под наблюдением ООН. Дипломат при этом подчеркнул, что они должны отвечать международным стандартам прозрачности и в них должны участвовать все сирийцы, включая членов диаспоры.

«Выборы, организованные сирийским режимом, такие как прошлогодние парламентские выборы или президентские выборы в этом году, не могут соответствовать этим критериям и, следовательно, не могут способствовать решению конфликта или привести к какой-либо нормализации международных отношений с сирийским режимом», — приводит слова Борреля «Интерфакс».

Как пояснил глава европейской дипломатии, Евросоюз «готов укрепить диалог между всеми международными участниками, имеющими влияние на сирийский кризис», и призывает на конференции, которая пройдет 29 и 30 марта в Брюсселе под эгидой ООН, подтвердить поддержку политического решения в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН.

В пятой Брюссельской конференции на тему «Поддержка будущего Сирии и региона» примут участие правительство и международные организации гражданского общества Сирии.

14 марта стало известно, что полиция Великобритании начала предварительное расследование в отношении первой леди Сирии Асмы Асад, подозреваемой в подстрекательстве к совершению террористических актов во время гражданской войны в республике.

Из-за подозрений Асме Асад может грозить возможное судебное преследование и потеря британского гражданства.

Среди мер, которые власти могут предпринять в отношении Асад, называется красный бюллетень Интерпола, который помешает ей выезжать за пределы Сирии.

В декабре прошлого года Госдепартамент США ввел санкции в отношении супруги президента Сирии Башара Асада Асмы и ее ближайших родственников. Причиной было названо то, что Асма возглавляла усилия по консолидации экономической и политической власти в стране. 20 августа Вашингтон ввел санкции против шести сирийских граждан из близкого окружения Башара Асада.