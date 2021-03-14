В Британии начали расследование в отношении жены президента Сирии

Полиция Великобритании начала предварительное расследование в отношении первой леди Сирии Асмы Асад, подозреваемой в подстрекательстве к совершению террористических актов во время гражданской войны в республике. Об этом 14 марта пишет издание Sunday Times.

Обращение, связанное с сирийским конфликтом, летом 2020 года получило подразделение по военным преступлениям полиции. Оно находится на рассмотрении.

Обращение прислала международная адвокатская коллегия Guernica 37. По ее данным, имеются «доказательства влияния первой леди в правящем классе и открытой поддержки сирийских вооруженных сил».

Из-за подозрений Асме Асад может грозить возможное судебное преследование и потеря британского гражданства.

Среди мер, которые власти могут предпринять в отношении Асад, называется красный бюллетень Интерпола, который помешает ей выезжать за пределы Сирии.

45-летняя Асад родилась в Великобритании, училась в Королевском колледже Лондона, работала в банке до замужества в 2000 году. После этого она переехала в Сирию.

В декабре прошлого года Госдепартамент США ввел санкции в отношении супруги президента Сирии Башара Асада Асмы и ее ближайших родственников. Причиной было названо то, что Асма возглавляла усилия по консолидации экономической и политической власти в стране. 20 августа Вашингтон ввел санкции против шести сирийских граждан из близкого окружения Башара Асада.