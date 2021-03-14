В руководстве ХДС назвали причины поражения на региональных выборах

Руководство немецкой Христианско-демократической партии полагает, что причиной провала на региональных выборах в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце, прошедших в воскресенье, 14 марта, возможно послужили пандемия и коррупционный «масочный» скандал за неделю до голосования в ее рядах, а также в сестринской партии Христианско-социальный союз.

По данным exit poll, итог выборов в обоих регионах стал худшим за всю историю ХДС. В Баден-Вюртемберге партия получила меньше 23%. В Рейнланд-Пфальце — 27%.

По мнению генерального секретаря ХДС Пауля Цимиака, которое он высказал на пресс-конференции в Берлине, на результаты выборов повлияли три фактора. Во-первых, личный вклад премьер-министра Баден-Вюртемберг Винфрида Кречмана и премьер-министра Рейнланд-Пфальца, социал-демократа Малу Драйера. Во-вторых, «масочный скандал» в рядах ХДС, который разразился непосредственно перед выборами.

Речь идет об отставке двух депутатов, которые подозреваются в том, что получали денежные вознаграждения за посредничество в закупках медицинских масок. Из-за большого резонанса вокруг скандала руководство фракции ХДС/ХСС заставило всех депутатов подписать заявления, что они не получали материальной выгоды при реализации мер по борьбе с пандемией, сообщает «РИА Новости».

В-третьих, растущие «недовольство, непонимание и нетерпеливость» граждан работой власти над вызванным пандемией кризисом.

«Поэтому все ответственные лица должны задать себе критические вопросы: в каких сферах мы можем делать лучше, действовать прагматичнее и действовать быстрее», — отметил Цимиак.

Член федерального бюро Норберт Ретген, который ранее претендовал на пост председателя партии, назвал итоги выборов «весьма прискорбным результатом в бывших регионах зарождения ХДС». Однако, по его словам, плохой результат выборов при этом не связан с новым лидером ХДС Армином Лашетом, который возглавил партию в январе и, как ожидается, будет кандидатом в канцлеры на федеральных выборах в сентябре.

Согласно предварительным итогам голосования, лидером региональных выборов в немецком Баден-Вюртемберге стали «Зеленые» с 31% голосов, за ними следует «Христианско-демократический союз» (ХДС) с 23%, «Альтернатива для Германии» набрала 11,5%, Социал-демократическая партия набрала 12%, а либералы из Свободной демократической партии получили 11,5%, «Левые» и «Свободные избиратели» не смогли пройти пятипроцентный барьер.

При этом в Рейнланд-Пфальце избирательные предпочтения выглядят иначе, так как лидерство там удержали социал-демократы с 34,5%. На втором месте оказался ХДС с 26%, «Альтернативу для Германии» поддержали 10,5% избирателей, «Зеленые» же смогли набрать лишь 8,5%. За ними следуют «Свободные демократы» (6,5%) и «Свободные избиратели» (5,5%). Попасть в ландтаг не удалось «Левым», которые набрали лишь 2,5%.

Таким образом, в Баден-Вюртемберге большинство сохраняют правящая коалиция «Зеленых» и ХДС, а в Рейнланд-Пфальце — социал-демократы и «Зеленые».

В конце февраля издание со ссылкой на данные МВД ФРГ сообщало, что парламентские выборы в Германии, которые пройдут в 2021 году, из-за пандемии коронавируса рискуют стать самыми дорогими в истории страны.