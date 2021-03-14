Оглашены предварительные итоги региональных выборов в Германии

Лидером региональных выборов, проходящих в воскресенье, 14 марта, в немецком Баден-Вюртемберге, согласно предварительным итогам голосования, стали «Зеленые» с 31% голосов, за ними следует «Христианско-демократический союз» (ХДС) с 23%, что на 4% ниже результатов предыдущих выборов, пишет издание Die Welt.

«Альтернатива для Германии» набрала 11,5%, потеряв 3,6% голосов в сравнении с результатами голосования 2016 года. Социал-демократическая партия набрала 12%, а либералы из Свободной демократической партии получили 11,5%, что выше их предыдущего показателя на 3%.

«Левые» и «Свободные избиратели» не смогли пройти пятипроцентный барьер, так как за них проголосовали 3,5 и 3% избирателей соответственно.

При этом в Рейнланд-Пфальце, по данным газеты, избирательные предпочтения выглядят иначе, так как лидерство там удержали социал-демократы с 34,5%, потеряв 1,7%. На втором месте оказался ХДС с 26%, однако по сравнению с 2016 годом партия потеряла почти 6%. «Альтернативу для Германии» поддержали 10,5% избирателей, что хуже ее предыдущего показателя на выборах на 2,1%. «Зеленые» же смогли набрать лишь 8,5%, при этом приобретя 3,2% новых избирателей. За ними следуют «Свободные демократы» (6,5%) и «Свободные избиратели» (5,5%). Попасть в ландтаг не удалось «Левым», которые набрали лишь 2,5%.

Таким образом, в Баден-Вюртемберге большинство сохраняют правящая коалиция «Зеленых» и ХДС, а в Рейнланд-Пфальце — социал-демократы и «Зеленые».

Всего на государственных выборах в Баден-Вюртемберге в 2021 году примут участие порядка 7,7 млн человек. В избирательной гонке заявлены 872 претендента от 21 партии. В Рейнланд-Пфальце проголосуют 3,1 млн человек. Всего в выборах приняли участие 13 партий, в списках фигурируют 716 претендентов.

В конце февраля издание со ссылкой на данные МВД ФРГ сообщало, что парламентские выборы в Германии, которые пройдут в 2021 году, из-за пандемии коронавируса рискуют стать самыми дорогими в истории страны.

Как рассчитали в министерстве, расходы на выборы парламента, которые пройдут 26 сентября, составят €107 млн. Затраты на голосование впервые превысят отметку в €100 млн: выборы 2017 года обошлись казне в €92 млн.

Главной причиной таких затрат издание называет резкий рост числа голосующих по почте из-за ситуации с COVID-19 в стране, поскольку государство обеспечивает бесплатную доставку отданных по почте голосов. Четыре года назад доля голосующих по почте составляла 28,6%, но сейчас их число может резко увеличиться.