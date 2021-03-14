В Тверской области пропала 10-летняя девочка после катания с горки

В Адреаполе пропала 10-летняя девочка, не вернувшись домой после катания с горки. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Тверской области.

Уточняется, что по данному факту организована проверка.

«В ходе поисковых мероприятий установлено, что от горки, где каталась девочка, через асфальтированную дорогу имеется дорожка следов, ведущая на лед реки Западная Двина», — говорится на сайте ведомства.

Правоохранители обнаружили на месте происшествия ледянку, а также сделали гипсовые слепки следов детской обуви. В поисках ребенка задействовано свыше 30 человек, включая следователей, сотрудников МЧС, полицейских и водолазов.

Лиц, которые что-либо знают о местонахождении девочки, просят обращаться в региональное управление СК.

Ранее в феврале сообщалось, что полиция в Санкт-Петербурге разыскивает восьмилетнего ребенка, не вернувшегося домой после школы. По данным правоохранителей, несовершеннолетний был одет в оранжевую куртку, зеленые брюки и серую шапку. Также у него был с собой черно-красный рюкзак.