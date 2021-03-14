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В Тверской области пропала 10-летняя девочка после катания с горки

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В Адреаполе пропала 10-летняя девочка, не вернувшись домой после катания с горки. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Тверской области.

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Уточняется, что по данному факту организована проверка.

«В ходе поисковых мероприятий установлено, что от горки, где каталась девочка, через асфальтированную дорогу имеется дорожка следов, ведущая на лед реки Западная Двина», — говорится на сайте ведомства.

Правоохранители обнаружили на месте происшествия ледянку, а также сделали гипсовые слепки следов детской обуви. В поисках ребенка задействовано свыше 30 человек, включая следователей, сотрудников МЧС, полицейских и водолазов.

Лиц, которые что-либо знают о местонахождении девочки, просят обращаться в региональное управление СК.

Ранее в феврале сообщалось, что полиция в Санкт-Петербурге разыскивает восьмилетнего ребенка, не вернувшегося домой после школы. По данным правоохранителей, несовершеннолетний был одет в оранжевую куртку, зеленые брюки и серую шапку. Также у него был с собой черно-красный рюкзак.

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