В Петербурге пропал восьмилетний ребенок

Полиция в Санкт-Петербурге разыскивает восьмилетнего ребенка, не вернувшегося домой после школы. Об этом 21 февраля сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД России по Ленинградской области.

«(20 февраля) около восьми часов вечера в полицию поступило сообщение о пропаже восьмилетнего мальчика, который около 14:00 ушел из школы, расположенной по адресу: Большая Пороховская д.8, и с тех пор его местонахождение неизвестно», — сообщили в ведомстве.

По данным полиции, пропавший ребенок с темными волосами и глазами, был одет в оранжевую куртку, зеленые брюки и серую шапку. Также у него был с собой черно-красный рюкзак.

В случае, если кто-то располагает информацией о местонахождении ребенка, сотрудники полиции просят обращаться по телефону по номеру 112.

Ранее, 17 февраля, сообщалось о пропаже двух девочек восьми и девяти лет в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.