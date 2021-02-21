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В Петербурге пропал восьмилетний ребенок

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Полиция в Санкт-Петербурге разыскивает восьмилетнего ребенка, не вернувшегося домой после школы. Об этом 21 февраля сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД России по Ленинградской области.

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«(20 февраля) около восьми часов вечера в полицию поступило сообщение о пропаже восьмилетнего мальчика, который около 14:00 ушел из школы, расположенной по адресу: Большая Пороховская д.8, и с тех пор его местонахождение неизвестно», — сообщили в ведомстве.

По данным полиции, пропавший ребенок с темными волосами и глазами, был одет в оранжевую куртку, зеленые брюки и серую шапку. Также у него был с собой черно-красный рюкзак.

В случае, если кто-то располагает информацией о местонахождении ребенка, сотрудники полиции просят обращаться по телефону по номеру 112.

Ранее, 17 февраля, сообщалось о пропаже двух девочек восьми и девяти лет в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

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