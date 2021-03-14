Двое убиты и не менее 13 ранены при стрельбе в США

Два человека погибли и не менее 13 получили ранения в результате стрельбы, произошедшей на вечеринке в воскресенье, 14 марта, в районе Парк-Мэнор в американском Чикаго. Об этом сообщает телеканал NBC Chicago со ссылкой на местное пожарное управление.

Согласно данным полиции, беспорядки произошли в 4:41 (12:41 мск). На месте происшествия были обнаружены четыре пистолета.

Пострадавших в возрасте от 20 до 44 лет доставили в близлежащие больницы. По крайне мере один из потерпевших находится в критическом состоянии. Некоторым из раненых проводятся операции.

Полиция рассматривает несколько версий произошедшего. В настоящее время расследованием занимаются детективы.

В начале марта в средней школе Уотсон Чапел американского города Пайн-Блафф (штат Арканзас) произошла стрельба, в результате которой погиб 15-летний школьник. По информации правоохранителей, стрелок был задержан, он прятался за находящимся по соседству от образовательного учреждения домом. Его описывают как 15-летнего темнокожего учащегося этой же школы. Официальные обвинения ему не предъявлены.