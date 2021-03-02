Подросток погиб при стрельбе в школе Арканзаса

В средней школе Уотсон Чапел американского города Пайн-Блафф (штат Арканзас) произошла стрельба, в результате нападения погиб 15-летний школьник, сообщили 1 марта в местном полицейском департаменте.

«Да, я получил звонок в 14:51 (23:51 понедельника мск), о том, что он скончался», — цитирует пресс-секретаря полиции «РИА Новости».

Подросток умер в детской больнице Литл-Рока, куда он был доставлен в тяжелом состоянии, уточняет CNN.

По информации правоохранителей, стрелок был задержан, он прятался за находящимся по соседству от школы домом. Его описывают как 15-летнего темнокожего учащегося этой же школы. Официальные обвинения ему не предъявлены.

Другие школьники не пострадали. Мотивы нападения выясняются.

27 ноября в Нальчике было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» после нападения учеников на педагога в одной из местных школ, которое закончилось стрельбой.