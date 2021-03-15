В понедельник, 15 марта, отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. В этом году его тема — «Решить проблему пластикового загрязнения планеты». «… леса без птиц и земли, без воды… // Всё меньше — окружающей природы. // Всё больше — окружающей среды», как писал Роберт Рождественский.

Сейчас окружающая среда, созданная человеком, проникла в природу настолько, что уже непонятно, где заканчивается одно и начинается другое. Даже самые отдаленные уголки не устояли. Пластик, о котором бьют в набат экологи, обнаружили уже и в Марианской впадине, и в Антарктиде. На необитаемом острове Хендерсон в Тихом океане нашли пластиковые предметы из России, США, Европы, Японии и Китая.

Это не единственная экологическая проблема (есть еще изменение климата, грязный воздух, исчезающие леса и виды животных и т.д., и т.п.). Но всё это звенья одной цепи. Изменишь одно — станет иначе везде.

Почему показателен пластик? В этом случае каждый из нас в силах повлиять на ситуацию. Ведь именно мы, люди, покупаем миллион пластиковых бутылок воды каждую минуту, а потом выбрасываем их. Как сообщает Совет по защите природных ресурсов США, именно бутылки из-под жидкости являются самым распространенным видом пластиковых отходов.

Мы используем почти вечный пластик (бутылки из этого материала могут разлагаться 1000 лет, а коктейльная соломинка — 500) чаще всего только один раз. Теперь, чтобы убрать все накопленные отходы, понадобится 79 тыс. лет.

Ежегодно предприятия по всему миру производят около 300 млн т пластика, из них перерабатывается, по данным отчета SYSTEMIQ, всего 15%. Более 250 млн т выбрасывается. Это примерно 31 кг на каждого жителя планеты или гора мусора, равная 1,5 млн «Боингов». Около 11 млн т пластика ежегодно попадает в океаны.

Мы легко расстаемся с одноразовой упаковкой, а она с нами не спешит. Недавно пластик обнаружили в плаценте человека, он появляется на нашем столе вместе с рыбой. В статье ScienceDirect утверждается, что все продукты питания, полученные из морской среды, содержат пластик.

Пластиковое загрязнение еще и экономическая проблема. По оценкам Всемирного экономического форума, после одноразового использования теряется 95% стоимости упаковки из этого материала, то есть $80–120 млрд ежегодно. Ущерб, который причиняется из-за выброса парниковых газов, оценивается в $40 млрд в год.

Дело каждого

В этом году Всемирный день прав потребителей посвящен принципам 7R:

Rethink (переосмысление модели потребительского поведения);

Refuse (отказ от ненужной упаковки);

Reduce (сокращение потребления пластика);

Reuse (повторное использование упаковки);

Repair (ремонт сломанных товаров вместо покупки новых);

Replace (замена пластика альтернативными материалами);

Recycle (переработка пластика, развитие инфраструктуры для сбора мусора).

Потребительское движение призывает людей, государства и бизнес переосмыслить свою модель потребления и отказаться от ненужного пластика. Повлиять на историю с пластиком может каждый.

Что по силам любому человеку:

не покупать пакеты в магазине, а использовать многоразовую сумку;

сортировать мусор;

покупать товары на развес;

отказываться от ненужной упаковки (например, когда упаковываете подарки).

относить бытовые товары в ремонт, а не приобретать новые или дарить/продавать их на специализированных ресурсах;

минимизировать потребление пластика. Можно для покупки напитков навынос брать в кофейни свою кружку, отказаться от одноразовой посуды на корпоративах и т.п. Кстати, в соседней Беларуси с этого года в заведениях общепита и кулинариях запретили использовать одноразовую пластиковую посуду.

Люди не знают, перерабатывается ли упаковка продуктов, которые они приобретают. В России на ней используются знаки идентификации материала — треугольники с петлей Мебиуса (см. графику), это регулируется техрегламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки».

Внутри треугольников — специальные знаки, обозначающие материал, из которого изготовлен предмет. Они изначально создавались не для покупателей, а для компаний. Со временем символ петли Мебиуса стал ассоциироваться у потребителей со знаком переработки, и нынешняя маркировка разного типа пластика вводит их в заблуждение.

Например, некоторые виды пластика не перерабатываются, но человек, увидев петлю Мебиуса, уверен в обратном. Международная сертификационная организация ASTM в 2013 году обновила свой стандарт ASTM D7611 и отказалась от петли Мебиуса, заменив ее номерами материалов в закрытом треугольнике. Считаем, что и в России нужно внести изменения в техрегламент, обновив знаки идентификации в соответствии с современным стандартом.

Также для покупателей нужно сделать специальную маркировку — простую и информативную, как в Великобритании, где на упаковке просто указано, подлежит она переработке или нет (recycle / don’t recycle).

Если сможем понять по упаковке, как ее перерабатывать и перерабатывать ли в принципе, легче будет сократить потребление и вдумчивее сортировать отходы.

Есть разные решения по замене пластика. Например, в Германии придумали многоразовые чашки из кофейной гущи. Для изготовления одной кружки хватает шести порций кофе. Сырье отдают бесплатно кофейни.

Но биоразлагаемые материалы не панацея. National Geographic рассказывает, как на одном фестивале подавали еду на «съедобных» тарелках из кукурузного крахмала. После использования их нужно складывать в компостные баки. Но участники решили, что посуда сама исчезнет, и мусорили повсюду.

Термин «экология» (дословно переводится как «наука о доме») предложил немецкий биолог Эрнст Геккель. Еще он был прекрасным художником — посмотрите на его рисунки морских обитателей, там даже одноклеточными залюбуешься. Назвал сборник «Красота форм в природе», где соединил «красоту с возможностью близости к истине».

Тогда верили, что красота спасет мир. Сейчас — уже не красота, а ответственность.

Автор — председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей

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