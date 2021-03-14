Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Лыжница Ступак стала второй в общем зачете Кубка мира
Общество
За сутки в России выявили более 10 тыс. новых случаев коронавируса
Наука
SpaceX выведет на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink
Мир
Украинские пограничники задержали россиянина и белоруса
Мир
Кравчук обвинил Россию в «нежелании мира»
Мир
Times узнала о планах Лондона признать Россию «самой большой угрозой»
Мир
Экс-премьер Украины заявил об обнищании населения страны
Экономика
Эксперт предрек обвал доллара к концу апреля
Мир
Французский историк перечислил стереотипы о россиянах

SpaceX выведет на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 стартовала на орбиту с очередной партией мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink 14 марта, сообщила компания SpaceX.

Манит в сеть: Илон Маск сулит человечеству доступный спутниковый интернет
SpaceX планирует запустить 12 тыс. орбитальных аппаратов

На орбиту будут выведены 60 спутников, говорится в сообщении в Twitter компании.

«Ракета-носитель первой ступени, выполняющая эту миссию, на сегодняшний день совершила восемь полетов», — уточнили разработчики.

Ракета-носитель запущена из Космического центра имени Кеннеди (штат Флорида) в 06:01 по времени Восточного побережья США (в 13:01 мск). Трансляция велась на странице в Twitter SpaceX.

Это будет 21-й вывод на орбиту группы интернет-спутников начиная с мая 2019 года в рамках проекта.

28 февраля компания отменила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink за 1 минуту 24 секунды до запланированного старта.

В дальнейшем SpaceX намерена развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа для создания полномасштабной сети, которая обеспечит жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021