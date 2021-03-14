SpaceX выведет на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 стартовала на орбиту с очередной партией мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink 14 марта, сообщила компания SpaceX.

На орбиту будут выведены 60 спутников, говорится в сообщении в Twitter компании.

«Ракета-носитель первой ступени, выполняющая эту миссию, на сегодняшний день совершила восемь полетов», — уточнили разработчики.

Ракета-носитель запущена из Космического центра имени Кеннеди (штат Флорида) в 06:01 по времени Восточного побережья США (в 13:01 мск). Трансляция велась на странице в Twitter SpaceX.

Это будет 21-й вывод на орбиту группы интернет-спутников начиная с мая 2019 года в рамках проекта.

28 февраля компания отменила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink за 1 минуту 24 секунды до запланированного старта.

В дальнейшем SpaceX намерена развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа для создания полномасштабной сети, которая обеспечит жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты.