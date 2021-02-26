SpaceX готовит к запуску новую партию интернет-спутников Starlink

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 стартует 28 февраля (1 марта мск) на орбиту с очередной партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия Starlink. Об этом сообщила компания-разработчик SpaceX 25 февраля.

Запуск планируется провести со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди (штат Флорида) во временное окно, которое откроется 28 февраля в 20:37 по времени Восточного побережья США (1 марта в 4:37 мск).

Это будет 20-й вывод на орбиту группы интернет-спутников начиная с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. В настоящее время орбитальная группировка SpaceX насчитывает 1143 космических аппарата.

Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 16 февраля. Тогда сообщалось, что многоразовая первая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая ранее использовалась при пяти запусках, не смогла осуществить управляемую посадку на плавучую платформу в Атлантике.

В дальнейшем компания SpaceX намерена развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа для создания полномасштабной сети, которая обеспечит жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты.