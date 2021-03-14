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Путин поздравил Наину Ельцину с днем рождения

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Президент России Владимир Путин поздравил бывшую первую леди РФ Наину Ельцину с днем рождения. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля 14 марта.

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«С удовольствием присоединяюсь к поздравлениям, звучащим сегодня в Ваш адрес. Вы щедро наделены ценными человеческими качествами: искренностью, добротой, отзывчивостью», — говорится в поздравлении.

Также Путин отметил внимательность Наины Ельциной к людям и ее стремление оказать им помощь. Президент отметил, что глубокого уважения заслуживает востребованная благотворительная и общественная деятельность Наины Иосифовны.

Накануне Владимир Путин поздравил народную артистку РФ Ирину Алферову с 70-летним юбилеем. Президент пожелал ей творческих успехов, здоровья и благополучия.

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