Путин поздравил Наину Ельцину с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил бывшую первую леди РФ Наину Ельцину с днем рождения. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля 14 марта.

«С удовольствием присоединяюсь к поздравлениям, звучащим сегодня в Ваш адрес. Вы щедро наделены ценными человеческими качествами: искренностью, добротой, отзывчивостью», — говорится в поздравлении.

Также Путин отметил внимательность Наины Ельциной к людям и ее стремление оказать им помощь. Президент отметил, что глубокого уважения заслуживает востребованная благотворительная и общественная деятельность Наины Иосифовны.

Накануне Владимир Путин поздравил народную артистку РФ Ирину Алферову с 70-летним юбилеем. Президент пожелал ей творческих успехов, здоровья и благополучия.