Путин поздравил Ирину Алферову с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РФ Ирину Алферову с 70-летним юбилеем. Поздравительная телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

«Вы состоялись в актёрской профессии, всегда трудитесь вдохновенно, с полной отдачей – и на театральной сцене, и в кино. Ваши яркие, самобытные работы знают и любят зрители. Желаю Вам творческих успехов, здоровья и благополучия», - говорится в поздравлении.

Ирина Алферова родилась 13 марта 1951 года. Получила звание народной артистки РФ в 2007 году. В 2011 году за большой вклад в развитие отечественного театрального и кинематографического искусства была награждена орденом Дружбы, а в 2017 году – орденом Почета.

Поздравления артистке также направил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что фильмы с участием актрисы по праву являются гордостью отечественного кинематографа.

10 марта Владимир Путин поздравил композитора Александра Зацепина с 95-летиемюбилеем. Президент отметил, что произведения Зацепина многие годы звучат в исполнении известных артистов, ими украшают художественные и мультипликационные фильмы.