Налоговая получит расширенный доступ к банковской тайне

Налоговые органы России с 17 марта получат расширенный доступ к банковской тайне. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщает «Прайм».

Агентство подчеркивает, что в течение трех дней со дня получения запроса от налоговой службы банки должны будут предоставить копии паспортов клиентов, а также копии их доверенностей на распоряжение денежными средствами и копии договоров на открытие или же закрытие счета.

Кредитные организации в электронной форме или на бумажном носителе будут сообщать о бенефициарных владельцах и представителях клиента. Отмечается, что к данному списку также относится информация об отдельных операциях за указанный отрезок времени.

«Часть денежных потоков экономики находится в «серой» зоне, а налоговые органы стремятся заставить участников этого сектора платить налоги, тем самым пополняя бюджет», — рассказала старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева.

Она уточнила, что целью нововведений является повышение контроля за денежными потоками граждан и предприятий для дальнейшего понимания объема возможных недекларируемых доходов. Кроме того, эксперт напомнила, что ранее налоговые органы могли получать подобную информацию только в рамках налоговых проверок.

16 февраля первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев сообщил о том, что Центральный банк РФ предложил ужесточить наказание за нарушение банковской тайны сотрудниками финансовых организаций. Он подчеркнул, что из банков происходит лишь малая часть утечек данных. В основном информация попадает к злоумышленникам через фишинговые сайты, интернет-магазины, а также сайты, которые собирают личные данные.

В середине января Министерство юстиции предложило внести поправки в ст. 26 федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности». Благодаря изменениям ведомство получит доступ к операциям и банковским счетам юрлиц и граждан, которые составляют банковскую тайну. Как объяснил «Известиям» глава профильного комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов, поправки дадут возможность Минюсту выполнять возложенный на него государством контроль за деятельностью НКО.