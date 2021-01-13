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Минюст намерен получить доступ к банковской тайне

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Минюст рассчитывает получить доступ к операциям и банковским счетам юрлиц и граждан. Как выяснили «Известия», ведомство подготовило проект поправок в ст. 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности», которые подразумевают его включение в перечень лиц, имеющих право на получение от кредитных организаций сведений, являющихся банковской тайной. Эту информацию подтвердили в самом ведомстве.

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«Проект федерального закона разработан в целях совершенствования осуществляемого Минюстом России федерального государственного надзора за деятельностью НКО. Реализация положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий для некоммерческих организаций», — пояснили в пресс-службе министерства.

Поддержать инициативу готовы в профильном комитете Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций. Его глава Сергей Гаврилов заявил «Известиям», что новые нормы помогут Минюсту выполнять возложенный на него государством контроль за деятельностью НКО.

По его словам, нужно исключить некоммерческие организации, которые используются как «отмывочные» для вывода денег или незаконно занимаются бизнесом. Как отметил депутат, законопроект коснется всех НКО: это и фонды, и землячества, и зачастую даже госкорпорации. При этом он уточнил, что новые нормы затронут как юридических, так и физических лиц, которые занимаются этой деятельностью.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

В оба глаза: Минюст намерен получить доступ к банковской тайне

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