ЦБ РФ предложил усилить ответственность за нарушение банковской тайны

Центральный банк РФ предложил ужесточить наказание за нарушение банковской тайны сотрудниками финансовых организаций. Об этом сообщил во вторник, 16 февраля, первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев в интервью «РИА Новости».

Он рассказал, что на площадке Ассоциации банков России (АБР) уже обсуждались вопросы ужесточения охраны банковской тайны. В том числе участники обсуждения предложили выделить в отдельную статью в Уголовном кодексе РФ наказание за незаконное получение и разглашение сведений, которые составляют банковскую тайну, и наказывать за это преступление лишением свободы на 10 лет.

«Мы готовы поддержать предложение, звучавшее на площадке Ассоциации банков России, по изменению структуры 183-й статьи Уголовного кодекса. Мы — за увеличение срока наказания по ней. В статье речь идет не о персональных данных, а о банковской тайне», — объяснил Сычев.

Он добавил, что утечки из банка содержат не только персональную информацию о конкретном человеке, но и данные по его счету, а это уже составляет банковскую тайну.

Сычев подчеркнул, что из банков происходит лишь малая часть утечек данных. В основном информация попадает к злоумышленникам через фишинговые сайты, интернет-магазины, а также сайты, которые собирают личные данные.

В середине января Министерство юстиции предложило внести поправки в ст. 26 федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности». Благодаря изменениям ведомство получит доступ к операциям и банковским счетам юрлиц и граждан, которые составляют банковскую тайну. Как объяснил «Известиям» глава профильного комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов, поправки дадут возможность Минюсту выполнять возложенный на него государством контроль за деятельностью НКО.