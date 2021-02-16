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ЦБ РФ предложил усилить ответственность за нарушение банковской тайны

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Центральный банк РФ предложил ужесточить наказание за нарушение банковской тайны сотрудниками финансовых организаций. Об этом сообщил во вторник, 16 февраля, первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев в интервью «РИА Новости».

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Он рассказал, что на площадке Ассоциации банков России (АБР) уже обсуждались вопросы ужесточения охраны банковской тайны. В том числе участники обсуждения предложили выделить в отдельную статью в Уголовном кодексе РФ наказание за незаконное получение и разглашение сведений, которые составляют банковскую тайну, и наказывать за это преступление лишением свободы на 10 лет.

«Мы готовы поддержать предложение, звучавшее на площадке Ассоциации банков России, по изменению структуры 183-й статьи Уголовного кодекса. Мы — за увеличение срока наказания по ней. В статье речь идет не о персональных данных, а о банковской тайне», — объяснил Сычев.

Он добавил, что утечки из банка содержат не только персональную информацию о конкретном человеке, но и данные по его счету, а это уже составляет банковскую тайну.

Сычев подчеркнул, что из банков происходит лишь малая часть утечек данных. В основном информация попадает к злоумышленникам через фишинговые сайты, интернет-магазины, а также сайты, которые собирают личные данные.

В середине января Министерство юстиции предложило внести поправки в ст. 26 федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности». Благодаря изменениям ведомство получит доступ к операциям и банковским счетам юрлиц и граждан, которые составляют банковскую тайну. Как объяснил «Известиям» глава профильного комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов, поправки дадут возможность Минюсту выполнять возложенный на него государством контроль за деятельностью НКО.

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