В Польше сообщили об обмане Украины при покупке российского газа

«Отказ» властей Украины от российского газа оказался полной ерундой и привел к тяжелым последствиям для украинцев, заявил независимый эксперт по энергетике из Польши Анджей Щенсняк.

По его словам, сегодня Польша как мантру повторяет свои планы об отказе от российского газа, но к чему это способно привести, можно понять на примере Украины, пишет 9 марта Myśl Polska.

Так, Щенсняк указывает, что в 2015 году в Киеве официально и с гордостью отказались от газа из РФ.

«Разумеется, это была полная ерунда, поскольку природный газ из России в Европу продолжал идти транзитом через Украину, а та брала его из газопроводов, пуская на собственные, становящиеся все более скромными нужды. Чтобы легализовать такую систему, придумали «виртуальный реверс», - сказал эксперт.

Он объяснил, что газ согласно экспортному контракту пересекал границу и возвращался на Украину, так что появился механизм «накручивания счетчика».

В итоге газ, по сути, остался российским, а вот счет за него приходит из Европы.

Щенсняк отметил, что от сравнения украинских цен и цен на европейских биржах захватывало дух, а украинские и западные поставщики неплохо заработали на таком «реверсе».

«Весь импортировавшийся на Украину газ был российским, но сливки снимал Запад. 25-50% разницу в цене покрывали простые украинцы, которые стали гораздо больше платить за газ и отопление», - добавил специалист.

Немного иная, то тоже имевшая последствия схема была выбрана Литвой. Страна также отказалась от газа и РФ, но взамен начала «покупать самый дорогой газ, какой только можно найти». Создание инфраструктуры обошлось им «всего» в два миллиарда злотых (примерно 0,4 миллиарда евро, — прим.пер.).

В январе украинский политик рассказал об «афере века» с российским газом. По словам Артема Марчевского, сейчас Киев покупает российский газ «через какие-то прокладки».

«Мы его якобы гоним в Словакию, в Словакии его отбираем, по реверсу гоним обратно, потом доставляем до конечного покупателя и имеем вот эту цену», — сказал политик.

Он добавил, что на деле Киев покупает все равно российский газ.