Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Республиканцы и демократы договорились о совместном управлении в сенате
Интернет
Специалист раскрыл способ найти смартфон без геолокации
Мир
Минобороны Японии опровергло размещение морпехов на базе США на Окинаве
Мир
Украинский политик рассказал об «афере века» с российским газом
Экономика
В Госдуме предложили освободить впервые регистрирующих бизнес от госпошлин
Мир
Трамп открыл во Флориде «офис бывшего президента»
Общество
Названы группы людей с высоким риском смерти без вакцины от COVID-19
Общество
Названы самые необычные вакансии января в России
Мир
Деятельность Байдена поддерживают свыше 60% американцев

Украинский политик рассказал об «афере века» с российским газом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Руководитель молодежного крыла украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Артем Марчевский в эфире телеканала NewsOne рассказал об «афере века» с поставками российского газа на Украину.

Накрылись газом: на Украине разрастается тарифный майдан
Жителей Незалежной шокировали цены на газ и электричество

По его словам, цена на газ на Украине составляет примерно 9,8 гривны (около 26 рублей), но в 2019 году глава политсовета партии Виктор Медведчук договаривался о прямых поставках топлива из России со скидкой 25%, при этом, как отметил политик, цена составила бы 3,8 гривны (10,5 рубля).

Марчевский подчеркнул, что сейчас Киев покупает российский газ «через какие-то прокладки».

«Мы его якобы гоним в Словакию, в Словакии его отбираем, по реверсу гоним обратно, потом доставляем до конечного покупателя и имеем вот эту цену», — сказал политик.

Он отметил, что на деле Украина покупает всё тот же российский газ.

«Отбираем его на границе с Россией, ни в какую Словакию его не гонят, назад его не прогоняют. То есть это афера века, наверное, в нашей стране», — сказал Марчевский.

Он добавил, что реальная цена газа — та, о которой договаривался Медведчук, а не установленная украинскими властями.

Ранее, 24 января, глава харьковской городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрей Лесик заявил, что отказ Украины от получения российских кредитов является огромной ошибкой. Он подчеркнул, что Украина сейчас находится под внешним управлением и полностью зависит от кредитов МВФ.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021