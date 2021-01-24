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Украинский политик назвал ошибкой отказ от российских кредитов

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Отказ Украины от получения российских кредитов является огромной ошибкой, считает глава Харьковской городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрей Лесик.

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Политик напомнил о событиях 2013–2014 годов, когда в стране сменилась власть.

«Самая большая ошибка. <…> $3 млрд получила Украина от России без каких-либо условий. В марте 2014-го должна была получить еще 12. Без каких-либо условий, только платите проценты», — сказал он в эфире телеканала NewsOne.

По словам Лесика, сейчас страна получает от кредиторов Международного валютного фонда (МВФ) «примерно те же деньги» или в несколько раз меньше.

«Только нам диктуют условия: какая должна быть цена на газ, как мы должны проводить реформу здравоохранения, образования, что мы должны делать со своей экономикой, промышленностью. Их задача нас уничтожить», — сказал он.

Лесик подчеркнул, что Украина находится под внешним управлением и полностью зависит от кредитов МВФ.

6 января сообщалось, что в этом году Украина должна вернуть МВФ почти $1,7 млрд долгов. Вместе с этим, согласно графику, в 2022 году страна должна заплатить фонду еще $2,4 млрд.

Украина договорилась с МВФ о новой программе сотрудничества в июне 2020 года. Тогда предполагалось, что Киев получит $5 млрд четырьмя траншами. В июне Украина получила первый перевод в размере $2,1 млрд.

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