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Польский эксперт раскрыл обман Украины при покупке российского газа

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Украина покупает российский газ по европейским ценам, начиная с 2015 года, когда «Газпром» перестал поставлять голубое топливо в страну. Об этом 14 марта заявил польский эксперт по энергетике Анджей Щенсняк.

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Он напомнил, что украинские власти начали «с гордостью считать дни без российского газа» после прекращения поставок от «Газпрома».

«Это была полная ерунда, поскольку природный газ из России в Европу продолжал идти транзитом через Украину, а та брала его из газопроводов, пуская на собственные, становящиеся все более скромными нужды. Чтобы легализовать такую систему, придумали «виртуальный реверс», — написал он в статье для издания Myśl Polska.

Щенсняк подчеркнул, что 25-50% разницы в цене покрывали простые украинцы, которые стали «гораздо больше платить за газ и отопление».

Ранее, 10 марта, уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» неизбежно.

Он отметил, что Польша всегда выступала против «Северного потока – 2», так как проект, по его словам, противоречит безопасности Европы.

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