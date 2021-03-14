Польский эксперт раскрыл обман Украины при покупке российского газа

Украина покупает российский газ по европейским ценам, начиная с 2015 года, когда «Газпром» перестал поставлять голубое топливо в страну. Об этом 14 марта заявил польский эксперт по энергетике Анджей Щенсняк.

Он напомнил, что украинские власти начали «с гордостью считать дни без российского газа» после прекращения поставок от «Газпрома».

«Это была полная ерунда, поскольку природный газ из России в Европу продолжал идти транзитом через Украину, а та брала его из газопроводов, пуская на собственные, становящиеся все более скромными нужды. Чтобы легализовать такую систему, придумали «виртуальный реверс», — написал он в статье для издания Myśl Polska.

Щенсняк подчеркнул, что 25-50% разницы в цене покрывали простые украинцы, которые стали «гораздо больше платить за газ и отопление».

Ранее, 10 марта, уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» неизбежно.

Он отметил, что Польша всегда выступала против «Северного потока – 2», так как проект, по его словам, противоречит безопасности Европы.