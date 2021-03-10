В Польше признали неизбежность реализации «Северного потока – 2»

Всё указывает на то, что строительство газопровода «Северный поток – 2» будет неизбежно завершено, однако остаются вопросы, которые касаются начала его эксплуатации. Об этом уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил 10 марта в эфире Польского радио.

Он отметил, что Польша всегда выступала против «Северного потока – 2», так как проект, по его словам, противоречит безопасности Европы. Наимский полагает, что газопровод якобы используется в качестве политического инструмента.

9 марта Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило от Nord Stream 2 AG график прокладки второй нитки «Северного потока – 2» в исключительной экономической зоне королевства. Отмечалось, что это является условием продолжения проекта.

В этот же день эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в разговоре с «Известиями» заявил о планах «Газпрома» запустить в эксплуатацию газопровод к отопительному сезону, то есть к октябрю. По мнению Юшкова, для окончания оставшихся трубоукладочных работ по «Северному потоку – 2» требуется 3–4 месяца. Также он спрогнозировал, что при благоприятном раскладе укладку первой нитки могут завершить уже в мае.

Накануне стало известно, что судно-трубоукладчик «Академик Черский» прибыло в Калининград для прохождения предэксплуатационных испытаний, чтобы после присоединиться к строительству газопровода.

О том, что «Академик Черский» будет участвовать в строительстве трубопровода, стало известно 4 марта. Nord Stream 2 AG тогда направил уведомление в морское управление Дании (DMA). Отмечалось, что все работы будут проходить в соответствии с полученными разрешениями.

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. В основном страны ЕС поддерживают проект и принимают участие в его реализации. Против трубопровода выступают США, Прибалтика, Украина и Польша.