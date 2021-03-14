Американские ученые предложили пять способов улучшения качества сна. Советы они опубликовали в статье в журнале Sleep Health.

По их мнению, в первую очередь, следует взять под контроль продолжительность сна, ведь если человек спит менее пяти часов в сутки, это может негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе и мозговом кровообращении. Недосып может даже привести к возникновению психических заболеваний.

При этом специалисты назвали вредной привычку многих людей «досыпать». Вставать следует с первым звонком будильника, попытка продлить сон, подчеркнули эксперты, лишает человека энергии, может возникнуть чувство «разбитости». Для того, чтобы быстрее проснуться ученые советуют оставлять на ночь открытыми шторы в комнате — тогда человек начнет просыпаться от солнечного света.

Также на качество сна могут повлиять напитки. Так, вопреки распространенному мифу о полезности алкоголя перед сном, он только ухудшит сон, хотя и позволит быстро заснуть. Это связанно с мочегонным эффектом, которым обладают спиртные напитки. В результате него может быть нарушена фаза быстрого сна.

Напротив, теплое молоко и травяной чай помогут человеку заснуть и при этом не принесут вреда. Именно на эти напитки стоит обратить внимание, если не удается заснуть в течение 15 минут.

По словам экспертов, простым, но действенным способом может служить отказ перед сном от просмотра телевизора и гаджетов. Синее излучение, которое излучает телевизор, приводит к нарушению выработки мелатонина, а звук вредит здоровому сну.

Помочь улучшить сон может чтение книги, однако важно это делать вне постели, чтобы она не ассоциировалась с бессонницей, добавили специалисты.

3 марта кандидат психологических наук, психоаналитик, сомнолог Алексей Мелехин рассказал, что зацикленность на графике отхода ко сну и сбои в ночном отдыхе могут стать причиной развития депрессии и негативных реакций со стороны нервной системы.