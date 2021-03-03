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Сомнолог оценил влияние соблюдения графика сна на здоровье

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Зацикленность на графике отхода ко сну и сбои в ночном отдыхе могут стать причиной развития депрессии и негативных реакций со стороны нервной системы. Об этом сообщил в среду, 3 марта, кандидат психологических наук, психоаналитик, сомнолог Алексей Мелехин.

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«На самом деле, если так заморачиваться по поводу выбора идеального времени для сна, соответствия графикам и т. д., можно навязчивость получить. Если у человека будет такая цель, как в одно и то же время точно ложиться и спать, то у него разовьется проблема на манер орторексии. Это целый диагноз, который подразумевает под собой жизнь по правилам. В итоге именно это приводит к депрессии, навязчивому поведению и срыву», — сказал он в беседе с изданием «Аргументы и факты».

Он отметил, что у каждого человека свой индивидуальный график сна и жесткий контроль в этом вопросе идет во вред здоровью. По словам сомнолога, ложиться спать следует в промежуток с 12 до трех ночи. В это время растет количество мелатонина в организме и есть изменения в синтезе серотонина.

«Если человек постоянно как-то меняет или контролирует время своего сна — когда-то недосыпает, когда-то пересыпает, есть риск развития серотониновой бури. Что это такое? Это когда повышенная раздражительность, бесит всё, снижается концентрация внимания. Такое состояние похоже на депрессию, но это не она», — отметил сомнолог.

Он добавил, что важен не график сна, а сколько по времени спит человек. Прерывая полнофазный сон, у человека разрывается цикл сна, и это несет вред здоровью.

Мелехин подчеркнул, что если человек идет спать, когда действительно этого хочет, пусть даже с нарушением графика, то от такого сна будет больше пользы, чем от сна по графику.

«Человек должен спать тогда, когда хочет, то есть когда есть состояние сонливости. Его, кстати, нередко путают с состоянием усталости», — сказал врач.

В середине февраля сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов рассказал, как распознать бессонницу и побороть ее. Как сообщил специалист, бессонница — это «ощущение некачественного или недостаточного сна». По его словам, чаще всего нарушения сна возникают на фоне почти ежедневных бытовых ситуаций, стрессов.

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