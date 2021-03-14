Японские СМИ сообщили о возможной встрече Суги и Байдена 9 апреля

Первая личная встреча премьер-министра Японии Ёсихидэ Суга и президента США Джо Байдена намечена на 9 апреля в Вашингтоне. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщила газета Yomiuri со ссылкой на источники.

По информации издания, соответствующий вопрос прорабатывается правительствами двух стран. Предполагается, что Суга покинет Японию 8 апреля и вернется в страну уже 10 апреля. Газета отмечает, что из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом в США число запланированных мероприятий с его участием будет ограничено.

Суга может стать первым иностранным лидером, которого Байден примет в Вашингтоне после отмены в Белом доме ряда санитарно-эпидемических мер.

О возможной личной встречи Байдена и Суги 7 марта сообщил Аxios со ссылкой на источники. Встреча должна подчеркнуть важность американо-японского альянса.

27 января премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга и президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе телефонного разговора договорились о скором визите главы японского правительства в США.

В ноябре Ёсихидэ Суга заявлял о намерении укреплять союзнические отношения с США, а также сотрудничать с Байденом в деле обеспечения мира в Индо-Тихоокеанском регионе.