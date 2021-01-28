Премьер Японии договорился с Байденом о своем скором визите в США

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга и президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе телефонного разговора в среду, 27 января, договорились о как можно более скором визите главы японского правительства в США, конкретные сроки будут согласовываться с учетом ситуации с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном МИД Японии.

По информации ведомства, Суга приветствовал решение новой американской администрации вернуть США во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и к выполнению обязательств в рамках Парижского соглашения по климату. Байден также пригласил Сугу принять участие в Дне Земли — саммиту по климату с участием мировых лидеров, который пройдет 22 апреля 2021 года, передает ТАСС.

Отмечается, что лидеры также обсудили ситуацию на Корейском полуострове, ситуацию вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые являются предметом территориального спора между Японией и Китаем, перспективы реализации концепции свободного и открытого Индийско-Тихоокеанского региона, а также дальнейшее укрепление японско-американского альянса.

Ранее пресс-служба Белого дома по итогам телефонных переговоров между Байденом и Сугой сообщила, что лидеры двух стран подтвердили, что выступают за полную денуклеаризацию Корейского полуострова. Кроме того, лидеры заявили о приверженности совместной работе для того, чтобы положить конец пандемии, заниматься проблемой глобального изменения климата, продвижения общих ценностей, международной безопасности и экономического процветания.

В ноябре Ёсихидэ Суга заявлял о намерении укреплять союзнические отношения с США, а также сотрудничать с Байденом в деле обеспечения мира в Индо-Тихоокеанском регионе.