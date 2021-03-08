СМИ сообщили о планах Байдена встретиться с премьером Японии в апреле
Президент США Джо Байден планирует принять премьер-министра Японии Есихидэ Сугу в Белом доме в апреле текущего года, сообщил Аxios со ссылкой на источники в воскресенье, 7 марта.
Таким образом, японский премьер может стать первым иностранным главой государства, с которым Байден встретится в своей официальной резиденции. Встреча должна подчеркнуть важность американо-японского альянса. При этом портал отмечает, что переговоры могут сдвинуться на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.
Белый дом отказался комментировать информацию о возможном саммите глав двух государств.
В феврале состоялась виртуальная встреча Джо Байдена с премьером Канады Джастином Трюдо. В ходе переговоров лидеры стран обсудили подходы к мировым вызовам, среди которых координация совместных действий для лучшего конкурирования с Китаем и защиты общих ценностей.