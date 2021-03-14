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Решетников рассказал о финансировании ФЦП Крыма и Севастополя в 2021 году

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Финансирование федеральной целевой программы (ФЦП) Крыма и Севастополя в 2021 году составит 80 млрд рублей. Об этом 13 марта сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе рабочей поездки в Крым.

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«В целом по программе было освоено 87 млрд рублей, и такого процента освоения еще не было. В этом году план — более 80 млрд рублей по всем направлениям. Мы видим, что все работы развернуты, все работы идут. Особый акцент будет уделен водоснабжению», — сказал он.

По словам Решетникова, по итогам 2020 года в рамках действующих программ в эксплуатацию введено 67 объектов. Продление программы до 2025 года позволяет системно ставить уже задачу по доведению магистральной инфраструктуры до конечного потребителя, добавил министр.

Ранее, 20 февраля, стало известно, что правительство РФ утвердило продление федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь» до 2025 года.

Крымская ФЦП была утверждена в августе 2014 года и несколько раз менялась. Изначально она была рассчитана до 2020 года, но осенью 2018 года ее продлили до 2023 года. Согласно последней правке, финансирование увеличено с 961,2 млрд рублей до 1 трлн 257 млрд рублей.

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