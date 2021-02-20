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ФЦП по Крыму и Севастополю продлили до 2025 года

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Правительство РФ утвердило продление федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь» до 2025 года. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщил и «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития.

Основными целями программы в ведомстве назвали интегрирование экономики Крыма и Севастополя в экономическое пространство России, а также обеспечение транспортной доступности и снятие инфраструктурных ограничений для обеспечения устойчивого экономического развития.

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По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, разработанная по поручению главы государства Владимира Путина программа предусматривает включение социально-значимых объектов. Всего в рамках ФЦП регионам в период с 2021 по 2025 год будет выделено порядка 600 млрд рублей, на которые будет реализовано более 550 объектов.

Среди них Хуснуллин назвал объекты комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма и Севастополя, развитие инфраструктуры Крымской железной дороги, реконструкцию и строительство четырехполосных подъездов от автомобильной дороги «Таврида» к Южному побережью Крыма. Он подчеркнул, что продление программы позволит лучше планировать инвестиционно-строительный цикл и реализовать все намеченные объекты в срок.

Кроме того, в документе предусмотрено продление упрошенного механизма доведения средств федерального бюджета при реализации мероприятий программы в 2021 году.

В свою очередь, замглавы Минэка Сергей Назаров указал на то, что необходимость очередной корректировки программы предусмотрена продлением срока ее реализации до 2025 года, а также включением в том числе объектов и мероприятий комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.

На 2021 год в рамках программы запланировано завершить строительство целого ряда важных инфраструктурных объектов, среди которых несколько водозаборов, водовод в поселке городского типа Орджоникидзе и Феодосии, строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь – Евпатория – Мирный. Кроме того, запланировано открытие трех школ, пяти физкультурно-оздоровительных комплексов и 13 детских садов.

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«Благодаря решению президента и правительства России, Севастополь получил дополнительный импульс в развитии. Продление действия Федеральной целевой программы до 2025 года позволит ввести в строй дополнительные объекты. В первую очередь, самый важный на сегодняшний день вопрос ― водоснабжения», ― заявил губернатор города Михаил Развожаев.

Так, по его словам, запланированы мероприятия по очистке стоков на КОС «Южные», снижению водопотерь, разведке дополнительных скважин и опреснению морской воды. Также были добавлены средства на программы газификации и теплоснабжения. Из инфраструктурных проектов добавлен ремонт улицы Капитанская, где по поручению президента строится культурный кластер, строительство одного театра и реставрация другого.

По словам зампредседателя Совета министров Республики Крым Евгения Кабанова, благодаря реализации ФЦП в регион вкладываются «колоссальные федеральные средства», Крым меняется и «хорошеет на глазах». Он также выразил уверенность, что скоро полуостров станет новой точкой мирового притяжения. Также Кабанов добавил, что в настоящее время Крым сам похож на большую строительную площадку и преображается с каждым годом.

В декабре 2020 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что первую в России опреснительную установку в республике начнут создавать в 2021 году. Он отметил, что строительство займет приблизительно 14–15 месяцев.

Крымская ФЦП была утверждена в августе 2014 года и несколько раз менялась. Изначально она была рассчитана до 2020 года, но осенью 2018 года ее продлили до 2023 года. Согласно последней правке, финансирование увеличено с 961,2 млрд рублей до 1 трлн 257 млрд рублей.

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