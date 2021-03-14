Мэр Ниццы обратился к властям Франции за разрешением закупать «Спутник V»

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози в субботу, 13 марта, выступил с обращением к властям Франции разрешить ему самостоятельно закупать российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V». Об этом он заявил в эфире France Bleu, отрывок из которого опубликовал в своем Twitter.

Он напомнил, что региональные и местные власти могут оперативнее решить вопрос дефицита вакцин.

«Ницца как метрополия может самостоятельно договориться о поставках вакцины. «Спутник V» одобрен уже более чем в 48 странах. Я требую, чтобы органы здравоохранения дали мне разрешение на это», — заявил мэр.

Эстрози указал на то, что в прошлом году благодаря таким полномочиям, Ницце удалось решить вопрос с дефицитом медицинских масок гораздо раньше, чем это сделало правительство Франции.

Ранее, 11 марта, глава исследовательского центра парижского Института международных и стратегических отношений, бывший посол Франции в РФ Жан де Глиниасти заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» является научным и геополитическим успехом России.

10 марта глава немецкой постоянной комиссии по вакцинации (STIKO) при Институте Роберта Коха Томас Мертенс похвалил работу российских исследователей и сам препарат «Спутник V». Глава STIKO выразил мнение, что в скором времени вакцина будет зарегистрирована в Евросоюзе.

«Спутник V» официально одобрен в 51 стране, последним на сегодняшний день разрешил применять вакцину Азербайджан. В Европе российский препарат для экстренного использования зарегистрирован в Венгрии, Словакии, Сербии, Черногории, Сан-Марино и Северной Македонии.