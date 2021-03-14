Аксёнов назвал стоимость первой в Крыму опреснительной установки

Глава Крыма Сергей Аксёнов в субботу, 13 марта, заявил, что стоимость ялтинской опреснительной станции составит около 3 млрд рублей. Об этом он сообщил в ходе брифинга по итогам поездки в Крым министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

«Уверен, что только опреснение даст гарантированный результат. По ялтинской площадке готовится технико-экономическое обоснование, примерный объем средств — около 3 млрд рублей, источники финансирования есть. В принципе, к работе уже приступили», — приводит слова Аксёнова «РИА Новости».

Он уточнил, что технические параметры установки и производитель не разглашаются из-за санкционного режима.

В декабре 2020 года глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что первую в России опреснительную установку в республике начнут создавать в 2021 году. Он отметил, что строительство займет приблизительно 14–15 месяцев. Аксёнов также заявил, что первые опреснительные установки расположат в поселке Фрунзе Сакского района для водоснабжения Симферополя и Ялтинского региона.

В ответ министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев намерен найти компанию, которую Россия привлечет к внедрению технологий опреснения воды в Крыму, чтобы помешать реализации проекта.

В 2014 году Украина перекрыла подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. В настоящее время жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Президент России Владимир Путин заверил, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена и экономить на этом власти не будут.