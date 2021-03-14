Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Наука
Астронавты NASA завершили монтажные работы на МКС в открытом космосе
Общество
В Центре Гамалеи начали испытания препарата против устойчивости к антибиотикам
Спорт
Биатлонистка Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира
Мир
Авианосец ВМС США начал операции в восточном Средиземноморье
Общество
Гинцбург рассказал о разработке в России вакцины от аллергии на орехи
Спорт
«Зенит» разгромил «Ахмат» со счетом 4:0 в матче «Тинькофф РПЛ»
Мир
Новую вспышку птичьего гриппа зафиксировали в Японии
Мир
Кравчук допустил развертывание широкомасштабного конфликта в Донбассе
Спорт
Биатлонистка Гореева стала первой в спринте на этапе Кубка IBU

Аксёнов назвал стоимость первой в Крыму опреснительной установки

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Крыма Сергей Аксёнов в субботу, 13 марта, заявил, что стоимость ялтинской опреснительной станции составит около 3 млрд рублей. Об этом он сообщил в ходе брифинга по итогам поездки в Крым министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

Курортный резон: расходы бюджета на Крым планируется урезать на 10%
Финансирование программы развития полуострова может быть сокращено на 20 млрд в 2021-2022 годах

«Уверен, что только опреснение даст гарантированный результат. По ялтинской площадке готовится технико-экономическое обоснование, примерный объем средств — около 3 млрд рублей, источники финансирования есть. В принципе, к работе уже приступили», — приводит слова Аксёнова «РИА Новости».

Он уточнил, что технические параметры установки и производитель не разглашаются из-за санкционного режима.

В декабре 2020 года глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что первую в России опреснительную установку в республике начнут создавать в 2021 году. Он отметил, что строительство займет приблизительно 14–15 месяцев. Аксёнов также заявил, что первые опреснительные установки расположат в поселке Фрунзе Сакского района для водоснабжения Симферополя и Ялтинского региона.

В ответ министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев намерен найти компанию, которую Россия привлечет к внедрению технологий опреснения воды в Крыму, чтобы помешать реализации проекта.

В 2014 году Украина перекрыла подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. В настоящее время жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Президент России Владимир Путин заверил, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена и экономить на этом власти не будут.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021