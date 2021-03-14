Минприроды намерено внести изменения в закон об ООПТ из-за вредителей

Комплекс мер по борьбе с насекомыми-вредителями, завезёнными в Сочи в период подготовки к Олимпиаде-2014, был рассмотрен в субботу, 13 марта, на прошедшем на курорте совещании по вопросу развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ) под председательством министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова. Об этом сообщает «РИА Новости».

Главная проблема в борьбе с инвайдерами, уничтожающими зелёные насаждения Сочи, заключается в том, что существующее положение федерального закона (33-ФЗ) ограничивает любые виды работ на особо охраняемых природных территориях, в частности, применять химикаты на землях Сочинского национального парка и Кавказского государственного природного биосферного заповедника.

«Мы до 19 марта должны сдать разъяснения в законодательство. И мы договорились, и оценили законодательство в том, что оно позволяет работать на территории национальных парков и заповедников и применять определённую номенклатуру, которую мы должны сверить вместе с институтом и с нашими коллегами из министерства сельского хозяйства в течение следующей недели», — сказал Козлов.

Как пояснила директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ Минприроды России Ирина Маканова, в международной практике существует два способа борьбы с вредителями: химические препараты и заселение энтомофагов — хищников, которые являются естественными врагами вредителей.

Она уточнила, что закон об охране окружающей среды допускает применение химических препаратов на особо охраняемых территориях, если они не токсичны.

«Мы подготовили соответствующей перечень химических препаратов, возможных в применении на особо охраняемых природных территориях, которые включены в каталог, утверждённый министерством сельского хозяйства. Этот перечень согласован и заповедником, и национальным парком», — пояснила Маканова.

В настоящее время перечень находится на завершающем этапе согласования в профильных ведомствах. Для принятия изменений, в министерстве сельского хозяйства РФ и Россельхознадзоре должны быть в должны быть выданы заключения о том, что препараты из выбранного перечня не несут токсичных свойств.

Помимо этого, будут рассмотрены изменения в законе, касающиеся метода интродукции хищников. По словам главы минприроды, полезных насекомых, которые будут бороться с вредителями планируют привезти из Италии. К реальным работам должны приступить в мае-июне.

В сентябре специалисты минприроды Алтайского края выяснили, что причиной усыхания деревьев в Новочихинском лесничестве стали стволовые вредители. Это несколько видов усачей, златки, малые и большие лубоеды, шестизубые короеды.