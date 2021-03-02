Срубить с зелени: власти готовят повышение сборов за ущерб природе

Бизнесу готовят повышение экологических сборов. Минприроды решило не ограничиваться подготовкой законопроекта об ограничении дивидендных выплат, если компания не ликвидирует ущерб окружающей среде. Ведомство обсуждает возможность и прямого повышения фискальной нагрузки на предприятия. Так, в министерстве рассказали «Известиям», что рассматривают увеличение экологического сбора и платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). Ставки по ним не росли на протяжении трех лет. Эксперты предположили, что это может простимулировать предприятия больше вкладывать в переработку. Представители бизнеса отреагировали на планы Минприроды негативно.

Три года не растут

На прошлой неделе СМИ сообщили о планах правительства подготовить законопроект об усилении ответственности бизнеса за вред природе. В него собираются включить радикальную меру — ограничить выплату компаниями дивидендов, если они нанесли ущерб окружающей среде и не ликвидировали его. В Минприроды «Известиям» эти планы подтвердили. Там отметили: информация о том, что ведомство отказалось от этой идеи, некорректна. Ранее о пересмотре министерством своих планов сообщали СМИ.

— Эту норму (об ограничении дивидендов. — «Известия») не исключали и не собирались исключать. Минприроды всегда открыто для разговора с бизнес-сообществом. Мы уверены, что следование экологическим стандартам является в их деятельности приоритетом, — заявили в пресс-службе.

Министерство, впрочем, не собирается останавливаться на этом варианте стимулирования бизнеса к ликвидации вреда природе. В Минприроды «Известиям» сообщили, что прорабатывают варианты увеличения ставок экологического сбора и платы за НВОС. В ведомстве уточнили, что следуют мероприятиям проекта дорожной карты расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки (РОП), в конце прошлого года он был утвержден вице-премьером Викторией Абрамченко.

Уровни экологического сбора и платы за НВОС в документе не конкретизированы — в нем сообщается лишь о планах пересмотреть порядок их расчета.

Экологический сбор уплачивают производители или импортеры товаров, не обеспечивающие самостоятельную утилизацию отходов от их использования. Сейчас установлен перечень из 54 групп товаров и упаковок, которые требуют утилизации, он был обновлен в 2018 году. Тарифы пересматриваются каждые три года. В 2020-м экологический сбор принес в бюджет чуть менее 4 млрд рублей. Впрочем, хотя ставки этого платежа и не пересматривались на протяжении последних трех лет, нормативы по необходимым уровням переработки корректировались, по крайней мере, по отдельным видам продукции. Так, коэффициент для расчета суммы платежа по группе «тара из гафрированной бумаги и картона» увеличился с 25 в 2018-м до 45 в 2020 году.

Срубить с зелени_3 Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Сбор за негативное воздействие на окружающую среду перечисляется за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и водные объекты. В отчетности Федерального казначейства за 2020-й не отражены доходы от этого вида платежа. В 2019-м он сгенерировал для бюджета 700 млн рублей.

Хотя уровень НВОС пересматривается ежегодно, на данный момент платеж действует в аналогичном 2018 году размере.

В Минфине на просьбу «Известий» уточнить позицию ведомства относительно повышения ставок экологического сбора и НВОС предложили обратиться в Минприроды.

Вложения в отходы

Повышение ставок экологического сбора увеличит приток инвестиций в индустрию переработки, предположил генеральный директор компании «Убиратор» Никита Никишкин. Он отметил, что на данный момент компании мало заинтересованы в переработке, поскольку уровень обязательных платежей за ущерб природе сравнительно невелик.

В компании СИБУР заявили, что при формировании размеров экологического сбора в рамках РОП должны быть учтены реальные затраты на обработку упаковки для последующей утилизации. Это необходимый минимум, чтобы сформировать систему обращения с отходами, пояснил представитель организации ее позицию.

Проблема ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду заключается в том, что денежные средства, поступившие в бюджет — не «окрашены», то есть они могут расходоваться на любые цели, не только в рамках экологических мероприятий, напомнил руководитель Ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин. По его мнению, целесообразно предусмотреть целевое финансирование за счет собранных средств, а размер ставок должен быть определен исходя из потребностей по тем или иным статьям бюджета.

Собеседник «Известий» в деловом сообществе отметил, что получение дополнительных денег от бизнеса становится модным проводить через решение экологических вопросов. Чтобы уменьшить выбросы и сократить негативное влияние на окружающую среду, нужно модернизировать предприятия, а для этого требуются дешевые кредиты, которых в России нет: ставки составляют 10–12% и выше, отметил он.

Бизнес в условиях низких темпов экономического роста не поддерживает повышение ставок на НВОС, заявил председатель комитета по экологии и природопользованию Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Юрий Максименко. Он согласился с тем, что из-за высоких ставок по кредитам процесс модернизации производств тормозится, хотя и признал, что некоторым компаниям всё же удается обновлять свои мощности. В целом в расходах успешных компаний плата за НВОС занимает незначительную часть, но для многих ее рост окажется болезненным.

Минфин готовит реформу неналоговых платежей с 2016 года. Предполагалось, что уже в 2021-м в НК войдут шесть основных обязательных для бизнеса сборов, в данный момент зафиксированных в законодательстве различных ведомств. Речь об экологическом, утилизационном и курортном сборах, плате за негативное воздействие на окружающую среду, за проезд большегрузов по автодорогам и использование связи. Однако после публикации соответствующего законопроекта для общественного обсуждения в 2019 году история продолжения не получила.