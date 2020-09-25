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Эксперты выяснили причину усыхания леса на Алтае

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Специалисты обследовали Новочихинское лесничество и выяснили, что причиной усыхания деревьев являются стволовые вредители. Работники лесхоза еще в июле заметили, что состояние леса в Барнаульской боровой ленте ухудшилось.

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Как сообщает краевое минприроды, вместе со специалистами ведомства исследования провели различные эксперты. Было установлено, что в затопленных местах деревья полностью заселены стволовыми вредителями. Это несколько видов усачей, златки, малые и большие лубоеды, шестизубые короеды, пишет altapress.ru.

В минприроды рассказали, что, закончив с деревьями в затопленных участках, вредители переселялись на деревья поблизости, также ослабленные. Это объясняет тот факт, что деревья в лесу усыхали группами по 3-7 стволов. При этом здоровые и сильные деревья они не трогали.

«Поскольку затопления новых лесных участков в лесничестве не происходит, и вспышка численности стволовых вредителей не набрала силу, дальнейшего ухудшения санитарного состояния насаждений лесничества в ближайшие годы не прогнозируется», — подвели итог в ведомстве.

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