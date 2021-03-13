В Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,3

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Грузии в районе села Ончеви края Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети. Об этом в субботу, 13 марта, сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга страны.

Указанный регион граничит с Россией.

Как уточняется, эпицентр землетрясения расположен в 2 км к юго-востоку от города Они, очаг находился на глубине 10 км. Данных о погибших и пострадавших нет, о разрушениях зданий и конструкций также не сообщалось.

6 марта землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Новой Зеландии. Эпицентр подземных толчков располагался в 181-м км от города Гисборн, очаг залегал на глубине 10 км. Позднее в регионе произошла серия мощных землетрясений, магнитуда последнего из них составила 8,1.