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У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,3

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Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Новой Зеландии, сообщается на сайте Геологической службы США (USGS) в субботу, 6 марта.

По ее данным, подземные толчки были зафиксированы в 00:16 по времени UTC (03:16 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 181 км от города Гисборн, очаг залегал на глубине 10 км.

Днем ранее в регионе произошла серия мощных землетрясений, магнитуда последнего из них составила 8,1. Из-за угрозы возникновения цунами жителям прибрежной зоны острова Северный было поручено эвакуироваться на возвышенные места. Свои дома покинули тысячи жителей, на дорогах возникли пробки.

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