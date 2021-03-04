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У берегов Новой Зеландии произошло третье за день землетрясение

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Землетрясение магнитудой 8,1 произошло у берегов Новой Зеландии, сообщает Геологическая служба США в четверг, 4 марта.

Эпицентр землетрясения находился в более чем 1,1 тыс. км от города Уакатане на острове Северный.

Ранее в этот же день у берегов Новой Зеландии зафиксировали землетрясение магнитудой 7,3. Эпицентр располагался в 238 км от города Гисборн. Очаг — на глубине 10 км.

Вскоре было зафиксировано и второе землетрясение магнитудой 7,4. Подземные толчки зарегистрировали в 17:41 по времени UTC (20:41 мск). Эпицентр находился в 998 км от города Фангареи. Очаг землетрясения располагался на глубине 55,6 км. По данным Американского тихоокеанского центра по предупреждению о цунами (PTWC), после землетрясения была объявлена угроза цунами. На побережьях возможны опасные волны высотой до 1 м.

В конце января у берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,8. Его эпицентр залегал в 680 км к юго-западу от города Блафф и в 851 км от города Данидин.

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