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Экономика
Биткоин обновил исторический максимум и превысил $59 тыс.

Биткоин обновил исторический максимум и превысил $59 тыс.

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Биткоин обновил очередной рекорд своей стоимости, достигнув на торгах 13 марта отметки в $59 тыс.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 13:15 мск показывал рост в цене на 5,81%, до 59 374 долларов. В то же время, по данным портала CoinMarketCap, биткоин подорожал на 5,01%, до 59 454 долларов. Динамика представлена за сутки.

С конца января стоимость биткоина росла четыре недели подряд. В целом за февраль биткоин подорожал почти в два раза.

В феврале опрошенные «Известиями» аналитики спрогнозировали падение стоимости криптовалюты до $30 тыс. Главной причиной этому называли критику со стороны министра финансов США Джанет Йеллен. однако эксперты отмечали, что интерес институциональных инвесторов к биткоину в 2021 году все равно будет расти.

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